Evlerini Su Basan Aileler Yaralarını Sarıyor

Sivas'ta sağanak yağış sonrası evlerini su basan ve eşyaları kullanılmaz hale gelen aileler yaralarını sarmaya başladı.

Kentte 3 gündür aralıklıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. Evlerin bodrum katları ağzına kadar suyla dolarken vatandaşların kışlık yiyecekleri ve yakacak kömür ve odunları sular altında kaldı. Evlerin içini su dolması nedeniyle çok sayıda elektronik eşya da kullanılmaz hale geldi. Ev sakinleri evlerde temizlik çalışması yaparken kullanılamaz hale gelen eşyalar çöpe atıldı.

Evi su altında kalan Nazlı Sarıgül 10 bin liraya yakın zararının olduğunu belirterek,"Bahçe kapısının açılmasıyla birlikte her taraf suyun içerisinde kaldı. Bahçemizin sular altında kalmasıyla beraber evlerimize de su girmeye başladı. Şuan da derin dondurucumuz, halılarımız, eşyalarımız yaklaşık 10 bin liralık eşyam zarar gördü" dedi.

Sağanak yağış sonrası evi sular altında kalan Selma Sarıgül ise "Selin gelmesiyle beraber evimiz barkımız battı. Kanepelerim, beyaz eşyalarım her şeyimiz mahvoldu. Yaklaşık 4-5 bin liralık zararımız var. Evimizin çamurunu temizlemeye çalışıyoruz. Yağmur yağmaması için dua eder olduk. Evimizi su basıyor korkuyoruz" diye konuştu. - SİVAS