Evlerini silah atölyesine çevirmişler; 9 gözaltı (2) - Haberler
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Evlerini silah atölyesine çevirmişler; 9 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Evlerini silah atölyesine çevirmişler; 9 gözaltı (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de atölyeye çevirdikleri evlerinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü tespit edilen ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR (DHA) - 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de atölyeye çevirdikleri evlerinde kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdüğü tespit edilen ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Eskişehir, Güncel, Haber

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