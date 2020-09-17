Evlerini müzeye çevirmişler... Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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Evlerini müzeye çevirmişler... Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Evlerini müzeye çevirmişler.

17.09.2020 03:20 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:24

Evlerini müzeye çevirmişler... Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Hatay'da birçok tarihi eser ele geçirildi

HATAY - Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplamda 1234 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Hatay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antakya, Reyhanlı ile Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Antakya'da ikamet eden A.B'nin ikametinde yapılan aramada, 26 adet tarihi eser olduğu değerlendiren heykel, taş obje, metal büst ve kolye gibi parçalar ele geçirilirken, Şanlıurfa Birecik ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu A.B isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1208 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, kolye, heykel, mühür, taş, boncuk, metal parçalar, toprak vazo, gözyaşı şişesi gibi bir çok materyal ile 1 adet 7.65 çapında tabanca ile 40 adet fişek ele geçirildi.

A.B., A.A. ve yabancı uyruklu A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerini müzeye çevirmişler... Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kaynak: İHA

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