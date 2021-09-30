ESKİŞEHİR'DE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'de evlerinin bir bölümünü atölyeye çevirerek yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evin bir bölümünü atölyeye çevirerek silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 9 şüpheli adresleri tespit edilerek eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 31 adet şarjör, 11 adet tabanca gövdesi, 11 adet tabanca sürgüsü, 6 adet tabanca namlusu, 88 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gram metamfetamin, saksılar içerisine ekili vaziyette kenevir maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.