Evlerini Çatıdaki Leylek Ailesiyle Paylaşıyorlar

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Karamuk ailesi, evlerinin çatısında yuva yapan ve 6 yıldır her yaz gelen leylek ailesine sevgiyle yaklaşıyor.

Leyleklere alışan ve havalar ısınmaya başlayınca leyleklerin yolunu gözleyen aile, leyleklerin yaşamını yakından gözleme fırsatı da buluyor.

Hüseyin Karamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra Doyran Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil evlerinde anne, babası ve kardeşleriyle yaşamaya başladığını söyledi.

Evli ve iki çocuk babası Karamuk, geniş bir aile olduklarını, ailelerinin 6 yıl önce çatılarına yuva yapan leyleklerle genişlediğini ifade etti.

Leyleklerin mayıs ayında geldiğini ve ağustos ayının ikinci yarısında göç ettiğini belirten Karamuk, leylek ailesini evlerinin çatısında misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karamuk, "Her sene leylekler buraya gelir. Daha sonra geri dönerler. Giden yavrular geri dönüyor ama anne babaları gelmiyor. Burayı insanlardan uzakta olduğu için tercih ediyorlar." dedi.

Leyleklerin evlerinin çatısına yuva yaptığını görünce önce şaşırdıklarını, daha sonra sevindiklerini dile getiren Karamuk, "Onlara bir zararımız yok. Sevgi de gösteriyoruz. Kovalamıyoruz. Konuştuğumuz zaman bizi dinliyorlar. Onlar da bizi rahatsız etmiyor. Sadece dışkıları var. Yuvalarına yapmıyorlar, dışarıya yapıyorlar. Evin önüne ve bahçede meyvelerin üzerine yapsalar da idare ediyoruz." diye konuştu.

Karamuk, çatıda işleri olduğunda leylekleri rahatsız etmemeye çalıştıklarını, leyleklerin de onları tanıyıp ürkmediklerini anlattı.

Yumurta zamanı yuvayı meraktan kontrol ettiğini ifade eden Karamuk, şöyle devam etti:

"Ama ellemiyorum. Dokunduğun zaman yumurtayı atıyor. Onlar bizden sevgi görmese burada durmazlar. Sevgi görüyorlar ki geliyorlar. Leylekler mayısın 10'una doğru gelirler, ağustosun 15'inde burayı terk ederler. Altısı gider ama seneye iki tanesi gelir. Bir erkek, bir dişi geliyorlar. Yine yavruluyorlar. Her sene böyle ziyaret ederler, yavrularlar. Havalar soğumaya başladığı zaman kalkıp giderler."

Hüseyin Karamuk'un annesi Saniye Karamuk ise leyleklerin yuvalarını koruduklarını vurguladı.

Saniye Karamuk, hayvanlara olan sevgilerinden dolayı bahçeyi kirletseler de leyleklerle evlerini paylaştıkları için mutlu olduklarını kaydetti.