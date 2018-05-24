Evlerini Bıraktılar Tohumlarını Bırakmadılar

Bulgaristan'dan 1926'da göç ederek Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyüne yerleşenlerin, o dönem yanlarında getirdiği soğan, mısır, kavun, karpuz ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra çiçek tohumları ile renklenen bahçeler, torunlarına miras kaldı.