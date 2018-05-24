Evlerini Bıraktılar Tohumlarını Bırakmadılar

Bulgaristan'dan 1926'da göç ederek Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyüne yerleşenlerin, o dönem yanlarında getirdiği soğan, mısır, kavun, karpuz ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra çiçek tohumları ile renklenen bahçeler, torunlarına miras kaldı.

Evlerini Bıraktılar Tohumlarını Bırakmadılar

Bulgaristan'dan 1926'da göç ederek Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyüne yerleşenlerin, o dönem yanlarında getirdiği soğan, mısır, kavun, karpuz ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra çiçek tohumları ile renklenen bahçeler, torunlarına miras kaldı.

Kaynak: Dunya.com

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