Evlerini Bıraktılar Tohumlarını Bırakmadılar
Bulgaristan'dan 1926'da göç ederek Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyüne yerleşenlerin, o dönem yanlarında getirdiği soğan, mısır, kavun, karpuz ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra çiçek tohumları ile renklenen bahçeler, torunlarına miras kaldı.
Bulgaristan'dan 1926'da göç ederek Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyüne yerleşenlerin, o dönem yanlarında getirdiği soğan, mısır, kavun, karpuz ve sarımsak gibi sebzelerin yanı sıra çiçek tohumları ile renklenen bahçeler, torunlarına miras kaldı.
Kaynak: Dunya.com