Evlerini atölyeye çeviren öğretmenler, entübe hastalara laringoskop bile üretiyor
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Adana, Sağlık, Haber

Evlerini atölyeye çeviren öğretmenler, entübe hastalara laringoskop bile üretiyor

Evlerini atölyeye çeviren öğretmenler, entübe hastalara laringoskop bile üretiyor Adana Bilim Sanat Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerini atölyeye çevirerek imece usulü ile sağlık çalışanlarına 3 boyutlu yazıcı ile siperlik, laringoskop ve maske tokası...

24.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:07
Evlerini atölyeye çeviren öğretmenler, entübe hastalara laringoskop bile üretiyor

Evlerini atölyeye çeviren öğretmenler, entübe hastalara laringoskop bile üretiyor

Adana Bilim Sanat Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerini atölyeye çevirerek imece usulü ile sağlık çalışanlarına 3 boyutlu yazıcı ile siperlik, laringoskop ve maske tokası üretiyor

ADANA - Adana'da Bilim Sanat Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerini atölyeye çevirerek imece usulü ile sağlık çalışanlarına 3 boyutlu yazıcıda siperlik, laringoskop ve maske tokası üretti.

Yeni tip korona virüsün mart ayının başında Türkiye'yi de etkisi altına almasından sonra sağlık çalışanlarının maske, siperlik gibi sağlık malzemelerine ihtiyacı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinde sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan tıbbi malzemelerden üretilmesi yönünde çalışma talimatı verdi.

Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenler de, okulda siperlik, maske tokası ve laringoskop üretmeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması başlayınca 5 öğretmen, ekipmanlarını eve taşıyarak üretime burada devam etti.

3 boyutlu yazıcı yardımı ile evinde siperlik, laringoskop ve maske üreten öğretmenlerden sınıf öğretmeni olan ve aynı zamanda bilgisayar teknikerliği de yapan Burhan Sel, ülke genelinde 150 bilim ve sanat merkezinde her ay 30 bin siperlik üretildiğini belirterek, "Korona virüs tedbirlerine destek için Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla il ve ilçe müdürlüğümüzün koordinesinde sağlık çalışanlarımız için yüz siperliği ve destek amaçlı tıbbi malzeme üretmeye başladık. Evlerde çalışıyoruz, Adana Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri olarak evimizde ürettiğimiz yüz siperliklerini sağlık çalışanlarımıza lokal olarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken 3 boyutlu yazıcı teknolojisinden yararlanıyoruz, ham madde olarak sağlığa zararlı olmayan filament kullanıyoruz. Montajını evlerde biz kendimiz yapıyoruz. Siperliklerin iç tarafına destek amaçlı ince bir sünger yerleştiriyoruz" dedi.

"Entübe hastalara laringoskop üretiyoruz"

Sel, evlerde siperliğin yanı sıra yine 3 boyutlu yazıcı ile laringoskop ürettiklerinin de altını çizerek şöyle devam etti:

"Özellikle korona virüs tanısıyla yoğun bakımlarda yatan ve nefes almakta güçlük çeken hastalarımız var bunlara entübe ismi veriliyor. Entübe hastalarımızın solunum yolunun açılabilmesi için laringoskop isimli tıbbi bir malzeme var. Bu ürünü ilim ve sanat merkezleri birebir aynısını üretmeyi başardı. Biz şu anda bunu 3 boyutlu yazıcılardan hazırlayıp hekimlerimize ulaştırıyoruz. Zaten onlar da kullanmaya başladılar."

"Sağlık çalışanları için maske tokası"

Burhan Sel, tamamen kendilerinin düşünüp ortaya çıkardıkları maske tokasını da üretip sağlık çalışanlarına verdiklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanlarımızın gün boyu maske taktıklarını öngörerek bir toka tasarladık. Bu şekilde gün içerisinde daha rahat biçimde maskelerini kulaklarının arkasını tahriş etmeksizin kullanabilmelerini imkan sağlayan bir aparat hazırlıyoruz. Bu sayede gün boyu maske takmak zorunda kalan sağlık çalışanlarımız biraz olsun rahatlamış oluyor" diye konuştu.

İmece usulü çalıştıklarına dikkat çeken öğretmen Burhan Sel, şöyle devam etti:

"İmece usulüyle gidiyoruz ve biz birlikte daha güçlüyüz felsefesiyle hareket ediyoruz. Bilim Sanat Merkezleri öğretmenleri olarak elimizden gelen bütün desteği sağlık çalışanlarımıza vermeye çalışıyoruz ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmek güzel bir duygu."

Bu arada Adana genelinde yaklaşık 9 bin siperlik, 200 laringoskop ve çok sayıda maske tokası üretildiği öğrenildi.

Evlerini atölyeye çeviren öğretmenler, entübe hastalara laringoskop bile üretiyor

Kaynak: İHA

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