Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
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Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı

01.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:18
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı

İZMİR'in Urla ilçesinde, Kum ailesinin yaşadığı eve uyudukları sırada etkili olan sağanak nedeniyle yıldırım isabet etti.

İZMİR'in Urla ilçesinde, Kum ailesinin yaşadığı eve uyudukları sırada etkili olan sağanak nedeniyle yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım odada yanan sobanın borularını devirirken, evin duvarlarına da zarar verdi, olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Yalı Mahallesi Dikmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Mustafa (38) ve Hülya Kum (31) çiftinin 3 çocuğuyla yaşadığı eve sabah saatlerinde etkili olan sağanakla beraber, yıldırım düştü. O esnada uyuyan aile büyük bir panikle kalktıklarında, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Odaya düşen yıldırım, yanan sobanın borularını devirdi, duvar ve tavanın sıvalarını düşürdü. Sobanın yanındaki zemine de zarar veren yıldırım, evlerinin alt katında yaşayan Mustafa Kum'un ikiz kardeşi olan Murat Kum'un evinin tavanını deldi.

'2021 YILININ İLK GÜNÜNDE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK'Yaşadıkları olay karşısında korktuklarını dile getiren Mustafa Kum, "Saat gece 2 gibi, yattım. O esnada zaten burada yatmıştım oda sıcak diye, sonra üşüdüm yatak odasında uyudum. Saat 06.30 gibi, şimşek çaktı, birden her taraf aydınlık oldu, bizim buradan sesler geldi. Hanımla biz yataktan kalktık, 3 yaşında bir kızım var benim çocuğum korkudan titreye titreye sarıldı, onları sakinleştirdim. Ben odaya geldim, her taraf dökülmüş, sobanın olduğu yerde delik oluştu. Alt katta kardeşim oturuyor, onun orada tavan kısmında delik açıldı. Allah kimseye yaşatmasın, çoluğumuz çocuğumuz var. İtfaiyeden geldiler, hasar tespit çalışması yapıldı. 2021 yılının ilk gününde böyle bir şey yaşadık, Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye konuştu.'DİNAMİT YERLEŞTİRMİŞLER, O ŞEKİLDE PATLAMA OLDU'Duydukları sesin ardından paniklediklerini söyleyen Hülya Kum ise "Dün akşam çok kötüydü, feci bir akşam geçirdik. Kalktığımızda toz dumanla kalktık. Çok korkunçtu, hala daha elim ayağım titriyor, o korkuyla. Anlatılacak bir duygu değil, o an çoluğumu çocuğumu düşündüm, Allah kimseye yaşatmasın. Gümlemeyle kalktık, sanki evin içerisine dinamit yerleştirmişler o şekilde patlama oldu. Her taraf her taraftaydı çok korktuk" dedi.

Öte yandan, yıldırım düşmesinden dolayı mahallenin büyük bir bölümünde, internet hatlarında hasar meydana geldi.


Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı
Evlerine yıldırım düşen aile korku dolu anlar yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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