Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de hasar tespit çalışmaları başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de hasar tespit çalışmaları başladı. Onlarca evin yanıp, yüzlerce hayvanın telef olduğu mahallede, evlerine gelen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. 3 katlı evi küle dönen Gülsüm Çatal, "Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

Manavgat'taki yangında 48 saat geride kalırken, bölgede Hocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan, karadan yangına müdahale edip, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesine karşın mücadele veriyor. İlçede yangından en çok etkilenen mahallelerden Kalemler'de ise hasar tespit çalışmaları başladı.

İÇLER ACISI GÖRÜNTÜLER

Alevlerin küle döndürdüğü evlerdeki görüntüler ise içler acısı. Havadan da görüntülen mahalledeki evlerin bazılarında çökmeler yaşandığı gözlendi. Evlerin iç kısmında ise tüm eşyaların kullanılamaz halde olması, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların evlerindeki beyaz eşya, koltukları ve elektronik aletlerinden eser kalmadığı gözlendi.

"SADECE ÜZERİMDEKİ KIYAFETİM KALDI"

Günler sonra mahalleye dönen vatandaşlar küle dönen evlerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Çatal, "Yangın anında buradaydım. Eve çıkıp bir şeyler almak istedim ama alamadım. İki ineğim buzağısıyla yandı. Evim 3 katlı kül oldu gitti. Allah'ım yardım et. Bittik, tükendik. Başkalarının evinde kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sadece üzerimdeki kıyafetim kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 15:03:24. #1.13#

title