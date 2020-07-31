Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı buruk geçiriyor
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Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı buruk geçiriyor

Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı buruk geçiriyorDOĞU ve Güneydoğu illerinden, Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı evlerinden uzakta geçiriyor.

31.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:05

Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı buruk geçiriyor

DOĞU ve Güneydoğu illerinden, Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, Kurban Bayramı'nı evlerinden uzakta geçiriyor. Konaklama alanlarına yerleşen işçiler, başlamasına sayılı günler kalan fındık hasadının, verimli geçmesini istiyor.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği'nce hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesindeki konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başladı. İşçiler, 7 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Konaklama alanındaki kadınlar, sacda yufka pişirirken, gençler de yakacak sorununu çözmek için ormanlık alanlardan ağaç parçaları topluyor.

'FINDIK YEVMİYESİ AZ'

Fındık hasadı için Güneydoğu'dan gelen Orbet Gökpınar, Kurban Bayramı'nda evlerinden kilometre uzağa çalışmak için geldiklerini belirterek, Biz bu yıl da fındık hasadı için Ordu'ya geldik. Fındık hasadından umutluyuz. Bu yıl koronavirüs olduğu için korkuyoruz. Fındık yevmiyesi 110 lira ve çok düşük. Biz 3 bin lira yol parası verdik. Kimseye muhtaç olmadığımız için çok mutluyuz ama yevmiye çok az. Yerli işçiler 200 lira alıyor, biz 110 lira alıyoruz. Burada da sıkıntı var dedi.

'BAYRAMLARI GURBETTE GEÇİRİYORUZ'

Sabri Yabatu ise, Ben 18 yıldan beri Ordu'ya fındık hasadına geliyorum. Biz buraya para kazanmaya geldik. İzin verirlerse biz çalışırız. Bahçe sahipleriyle görüşmeye başladık. Anlaşmalar yapıyoruz. Bizim bayramımız yok. Bayramları memleketimizde geçirsek daha memnun kalırız. Fakat gücümüz yok. Mecbur dışarı çıkıyoruz. Tarlamız, mülkümüz yok. Mecbur bayramları gurbette geçiriyoruz diye konuştu.

'EKMEK DAVASI'

İsmail Geçgel ise, çalışmak için evlerinden uzağa gitmek zorunda kaldıkları için bayramın tadını çıkaramadıklarını kaydederek, Ekmek davası. Buraya gelmesek hiç olmaz. Zaten tarım işçisiyiz. Bir sera ile karpuz işine gidiyoruz. Bir de buraya geliyoruz. Nerede iş olduğunda oraya kaçıp gidiyoruz. Bu da bize bayramları doya doya yaşatmıyor. Millet Almanya'dan, yurtdışından geliyor yakınını görmek için. Biz ekmek için buraya geliyoruz. Bu nedenle bayram tatilinin tadını çıkaramıyoruz ifadelerinde bulundu.

'BAYRAMLARI BİZ PEK İYİ YAŞAMIYORUZ'

Aziz Mızrak'ta, Biz son 5-6 yıldır fındık hasadı için Ordu'ya geliyoruz. Hasattan pek umutlu değiliz. Yevmiye fiyatı iyi belirlenmedi. Bizi kurtarmıyor. İki üç gündür yoldayız. 2-3 bin liramız gitti. Değmiyor bu fiyatlara. Yarın bayram bizler evimizden uzaktayız. Bu hiç iyi bir duygu değil. Gurbetteyiz. Bayramları biz pekiyi yaşamıyoruz dedi.

Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı buruk geçiriyor

Kaynak: DHA

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