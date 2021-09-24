Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, 'ilkel' karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor - Haberler
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Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, "ilkel" karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

İhlas Haber Ajansı / Asaad Al Asaad - Haberler | Güncel

- Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, "ilkel" karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyor Suriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor Suriye'de 10 yıldır devam eden savaş nedeniyle İdlib ve Halep kırsalındaki çeşitli bölgelerde evlerini terk etmek zorunda kalan birçok...

- Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, "ilkel" karton Geri Dönüşüm fabrikasında çalışıyor

Suriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

İDLİB - Suriye'de 10 yıldır devam eden savaş nedeniyle İdlib ve Halep kırsalındaki çeşitli bölgelerde evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Suriyeli kadın yoksulluk ile mücadele etmek için ilkel bir "karton" geri dönüşüm fabrikasında çalışıyor.

Suriye'nin kuzeybatısında yoksulluğun yaygınlaşması ve az iş imkanları nedeniyle bölge nüfusunun yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Suriyeli kadınlar ise ülkede 10. yıldır devam eden savaştan etkilenen bir grup olarak değerlendiriliyor. Ülkede 2011 yılının başlarında Esad rejimine karşı başlayan halk hareketinin ardından meydana gelen cinayetler ve zorla tutuklamalar nedeniyle birçok kadın, eş ve çocuklarını kaybederken, ülkedeki yoksulluk ve maddi ihtiyaçlar da birçok Suriyeli kadını erkeklere ayrılmış zor işlerde çalışmaya yönelmek zorunda bırakıyor. Son askeri harekatların arından İdlib ve Halep kırsalındaki çeşitli bölgelerde evlerini terk eden çok sayıda Suriyeli kadın ise, acil çalışma ihtiyaçları nedeniyle ilkel bir "karton" geri dönüşüm fabrikasında çalışıyor.

Halep'in güney kırsalında evini terk etmesinin ardından geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başlayan Fayhaa Um Muhammed yaptığı açıklamada, ham karton imalatının yanı sıra kese kağıdı ve kağıt tabak da ürettiklerini belirterek, "Burada yaşamak çok zor olduğu için çocuklarımıza biraz para sağlayabilmek adına burada karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyoruz. Kağıt atıklarını getiriyoruz, kesiyoruz ve geri dönüştürüyoruz. İşçiler için minimum koruma sistemlerini bile sağlamayan, ilkel, ev yapımı makineler ile çalışıyoruz. Çalışırken yapılacak basit bir hata işçiyi ağır yaralayabilir. Hata nedeniyle işçilerin bir uzvunu kaybetme ihtimali yüksek. Bizler eşlerini savaşta kaybeden kadınlar olduğumuz için bu zor meslekte çalışmaya mecburuz ve çocuklarımıza bakmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm fabrikasının sahibi Abdul Aziz Al-Hassan yaptığı açıklamada ise kocalarını kaybettikten sonra ailelerine bakan dul ve muhtaç kadınlara yardım etmek amacıyla fabrikasında kasten kadınları işe aldığını kaydetti. Al-Hassan, "Suriye toplumunda dul ve muhtaç kadınların sayısını fark ettim ve yardım kuruluşlarını beklemeye gerek kalmadan bu kadınların geçimini iyi bir şekilde sağlamanın bir yolu olan bu konuda bir girişimde bulunmaya karar verdim. Burada kadınlar iyi bir iş çıkarıyor ve yaptıkları işten paralarını alıyor. Laboratuvarımızın yerli üretim makinelerden oluştuğunu ve herhangi bir koruma sistemi içermiyor. Şu an bazı modern makineler almaya çalışıyoruz, fakat bunlar pahalı. Herhangi bir parti veya kuruluştan bazı makinelerin bize sunulacağını umuyoruz. ya da bu kadınlar için riski azaltabileceğimiz uygun fiyatlarla makineler bulacağız" dedi.

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, ilkel karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor

Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar,
İhlas Haber Ajansı / Asaad Al Asaad - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evlerinden edilen Suriyeli kadınlar, 'ilkel' karton geri dönüşüm fabrikasında çalışıyorSuriye'de kadınlar zor şartlar altında çalışmak zorunda kalıyor - Haberler
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