Evlerinden çıkamayan yaşlılara zabıta aracından dengbej dinletildi
Zabıta aracının mahallede uyarıda bulunması Zabıta aracından dengbej şarkıları çalınması Evlerinin önünde şarkılara eşlik eden vatandaşlar Karlıova Zabıta Müdürü Metin Bingöl'ün açıklaması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova belediyesi tarafından evlerinde çıkamayan yaşlılar için dengbej...
03.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:44
Zabıta aracının mahallede uyarıda bulunması
Zabıta aracından dengbej şarkıları çalınması
Evlerinin önünde şarkılara eşlik eden vatandaşlar
Karlıova Zabıta Müdürü Metin Bingöl'ün açıklaması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova belediyesi tarafından evlerinde çıkamayan yaşlılar için dengbej şarkıları dinletildi.
Kaynak: AA