Evlerinden çıkamayan yaşlılara zabıta aracından dengbej dinletildi Zabıta aracının mahallede uyarıda bulunması Zabıta aracından dengbej şarkıları çalınması Evlerinin önünde şarkılara eşlik eden vatandaşlar Karlıova Zabıta Müdürü Metin Bingöl'ün açıklaması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova belediyesi tarafından evlerinde çıkamayan yaşlılar için dengbej...

Zabıta aracının mahallede uyarıda bulunması Zabıta aracından dengbej şarkıları çalınması Evlerinin önünde şarkılara eşlik eden vatandaşlar Karlıova Zabıta Müdürü Metin Bingöl'ün açıklaması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova belediyesi tarafından evlerinde çıkamayan yaşlılar için dengbej şarkıları dinletildi. Kaynak: AA