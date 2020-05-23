Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı
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Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı

' KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi Tuzla'da tatlı yapıldı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram tatlısı yapıldı
23.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:17
' KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi Tuzla'da tatlı yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişiye dağıtılacak olan bayram tatlılarını gönüllü aşçılar 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında hazırladı.

Tuzla Belediyesi, 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatlısı hazırladı. Gönüllü şefler olarak bir araya gelen tatlı ustaları, ilçedeki ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye damla sakızlı muhallebi hazırladı. Jale Balcı, Murat Bozok, Muhsin Ertürk, Türev Uludağ, Çiğdem Seferlioğlu, Semen Öner, Umut Ünlüyen, Sinem Çapraz ve Duygu Tuğçu gibi aşçıların da aralarında bulunduğu aşçıların Tuzla Belediyesi Aşevi Mutfağı'nda hazırladığı tatlılar, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.BAŞKAN YAZICI : '3 BİN KİŞİYE BAYRAM TATLISI YAPILIYOR?Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaşa bayram tatlısı yapıldığını belirtti. Herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Projemizin amacı, ünlü şeflerimizin katılımıyla 'evde kal' ve 'kısık ateş' platformlarıyla beraber ortaklaşa girişimle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayramda tatlı yapmak. Sakızlı muhallebi yaparak da bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Emek veren herkese şahsım ve Tuzla halkı adına teşekkür ediyorum? dedi.KARAKUŞ : 'GÖNÜLLÜ ŞEFLER BİR ARAYA GELDİK?Profesyonel aşçı Umut Karakuş, 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye bayram tatlısı yaptıklarını söyledi. Gönüllü şefler olarak projede yer aldıklarını ifade eden Karakuş,?Bugün 'Sen Güvende Kal' projesi kapsamında bayram tatlısı yapıyoruz. Gönüllü şeflerden oluşan bir ekibiz biz. Gönüllü şefler olarak bir araya gelip, sponsor markaları bulup belediyelerin bünyesinde yemek ve tatlı yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bugün de 3 bin kişiye bayram tatlısı yapıyoruz. Damla sakızlı bir muhallebi yapıyoruz. Üzerine de çikolatalı labne peynirli bir krema yapacağız. Bayramda birlik ve beraberlik mesajı vermek için böyle bir şey yaptık? şeklinde konuştu.SEFEROĞLU : 'BİRLİK VE BERABERLİĞİ YAŞIYORUZ?

Tatlı yapımına katılan aşçı Çiğdem Seferoğlu, pandemi sürecinde birlik ve beraberlik oluşturduklarını ifade etti. Belediyeler ve sponsor firmalarla birlikte yemek ve tatlılar yaptıklarını belirten Seferoğlu, 'Biz pandemi sürecinin en başından beri profesyonel mutfak şefleri olarak kendi aramızda bir şey oluşturmaya karar vermiştik zaten. Bu süreçte bizim de tek yapabildiğimiz yemek yapabilmek ve insanların bu zor günlerinde onlara destek olmak istedik. Belediyeler sağ olsun bizlere kapılarını açtılar. Bunun dışında çeşitli gıda firmaları gıda desteğinde bulundular. Vatandaşlardan da destek olan oldu. Bu şekilde hem sağlık çalışanlarına hem de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yemek yaparak bu kötü süreci değerlendirmiş olduk. Birlik ve beraberliğin yüksek olduğu günleri burada hep beraber yaşadık' ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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