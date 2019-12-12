Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı
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Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı

Tokat'ta merkeze bağlı Gökçeyol Köyü'nde 2 eve yapılan operasyonda 36 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

12.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:42
Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı

'ta merkeze bağlı Gökçeyol Köyü'nde 2 eve yapılan operasyonda 36 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Komutanlığına bağlı ekipler Gökçeyol köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat aldı. Derhal harekete geçen ekipler, yapılan planlama sonrasında köyde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 35 adet tarihi eser niteliği taşıyan taş obje ile 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tabanca kabzası ele geçirildi. Ayrıca evden çıkan 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, ve 18 adet 9 mm. tabanca fişeğine de el konuldu. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamların kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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