Evlerinden 10 Torba Çöp Çıkan Aileye Yardım Eli

Muş'ta ekipler, engelli anne ve kızının da yaşadığı evden 10 torba çöp çıkararak, burada temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'nde, zihinsel engelli anne ile zihinsel ve bedensel engelli kızının da bulunduğu 6 kişilik ailenin evinde çok miktarda çöp bulunduğunu belirleyerek, durumu Muş Belediyesine bildirdi.



Belediye ekipleri, yaptıkları temizlik çalışmasında evden 10 torba çöp çıkardı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin, saha çalışmasında, bir ailenin hijyenik ortamda yaşamadığını belirlediklerini söyledi.



Bunun üzerine evin temizlenmesi için çalışma başlattıklarını belirten Aksoy, "Bu aile evde bakım hizmeti alıyor. Sadece yardımı verip sırtımızı dönmüyoruz. Bundan sonra aileye sosyal hizmet uygulayacağız. Ailenin eğitiminden tutun hijyenik alanda yapılacak çalışmalara kadar birimlerimizle irtibata geçeceğiz. Ailenin daha iyi ortama kavuşmasını sağlayacağız." dedi.



Aileyi ziyaret eden Muş Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze ise evi ferah ve temiz hale getirerek, yeniden aileye teslim edeceklerini bildirdi.