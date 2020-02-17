Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca serbest bırakıldı
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Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca serbest bırakıldı

Samsun'da evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen karı-koca sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

17.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:46
Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca serbest bırakıldı

'da evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen karı-koca sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari çalışmalar doğrultusunda D.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili D.G. ve eşi H.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip kimseye uyuşturucu madde satmadıklarını söyleyen karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi H.G. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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