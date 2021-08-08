EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ALINDI
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EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, evde ölü bulunan Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin'in (32) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

ANTALYA'da, evde ölü bulunan Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin'in (32) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşinden boşanmış olan anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2'nci kattaki evin penceresinden giren polis, Müşerref Seder ve Semra Pişkin'i hareketsiz halde yatarken buldu. Polis, içerideki koku nedeniyle özel maske taktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Müşerref Seder ve Semra Pişkin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Semra Pişkin'in epilepsi hastası olduğu, Müşerref Seder'in de kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesi sonucu, doğal ölüm olarak değerlendirilen anne ve kızının cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin'in cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı.

EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ALINDI
EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ALINDI
EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ALINDI
EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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