Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi
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Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi.

11.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:56
Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenin ardından, Yeni Mezarlığına getirildi.

Cenazeler burada özel kıyafetli görevlilerce defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi
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