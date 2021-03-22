Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

22.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:40

- Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde evlerinin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli karı-koca Mehmet Fevzi Atay ile Elif Atay'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

- Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde evlerinin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli karı-koca Mehmet Fevzi Atay ile Elif Atay'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılacak otopsinin ardından yarın sabah cenazelerin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:41:40. #1.16#
title