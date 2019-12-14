Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı
Haberler » Güncel » Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı - Haber

Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

14.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:47
Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı

'nın ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle Alacami Mahallesi'ndeki Çakallık deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşma meydana geldi.

Çevredeki birçok evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Çandır Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerindeki yol ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı meyve bahçeleri de sağanaktan etkilendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler