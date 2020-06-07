Evlerinde kalmaktan sıkılıp, Saros'a geldiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evlerinde kalmaktan sıkılıp, Saros'a geldiler

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahiline tatilci göçü, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından başladı.

Evlerinde kalmaktan sıkılıp, Saros'a geldiler
07.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:32

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahiline tatilci göçü, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından başladı. Korona virüs süreci boyunca evlerinde bunalan vatandaşlar Saros'un sahil şeridine kaçmaya başladı.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde çeşitli kararlar uygulanmaya başlamış, süreç boyunca vatandaşlar salgından izole olmak için evlerinde kalarak korunmaya çalışmışlardı. Yeni normal sürece geçilmesi ve ardından şehirler arası seyahat kısıtlamasının da kalkmasının ardından, yaz mevsiminin de gelmesi ile birlikte vatandaşlar sahillere gelmeye başladı.

Saros'ta henüz yaz turizmi sezonu başlamasa da, gerek evlerine tadilat yapmak için gelen konut sahipleri ve gerekse bir haftalığına da olsa kapalı kaldıkları evlerinin dışına çıkıp Erikli sahiline istikametlerini çeviren vatandaşlar, soluğu buralarda aldı.

Uzun bir süre evlerinde kaldıkları için artık sıkça duydukları Erikli'ye gelen vatandaşlar, "Henüz sezon tam olarak açılmadı ama geldik. Çünkü İstanbul'da çok kapalı kaldık biz. Kilo aldık ve çocuklar da çok sıkıldı. Fırsatı değerlendirip geldik" derken, bazı vatandaşlar ise, "Plakalara bakarsanız genelde 34 çoğunluğu, herkes virüsten kaçıyor. İstanbul'daki iki günlük sokağa çıkma yasağı da kalkınca herkes buraya aktı" şeklinde konuştu.

Bunun yanında sahile virüs tehdidinden kaçarak gelen ancak burada tedbirleri gevşetip, sosyal alanlarda maske takılmadığını belirten bir vatandaş ise, "Sanki virüs buraya hiç gelmemiş gibi davranıyor herkes, maske takan insan çok az ya da hiç yok. Burada insanlar kendilerini daha rahat hissediyorlar anladığım kadarıyla" diyerek yaşanılan duruma tepki gösterdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Haber
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Evlerinde kalmaktan sıkılıp, Saros'a geldiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 13:32:01. #1.14#
title