Evlerinde kalanlar sağlıklı ve güvenli beslenecekleri ev aletlerine yöneldi

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, koronavirüs süreciyle beraber evlerinde kalan tüketicilerin ürün taleplerinde değişiklik yaşandığını belirterek, "Şu an ürünlerimizdeki en büyük talebin Panetti ekmek yapma makinemize olduğunu söyleyebiliriz. Tüketiciler evden çıkmak istemiyor ve sağlıklı, güvenli beslenmeye önem gösteriyor." dedi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yıldız, süreçle birlikte tüketici taleplerinde kayda değer değişimlerin olduğunu söyledi.

Evlerinde kalan insanların sağlıklı ve hijyenik ürünlere olan taleplerinde artış yaşandığını kaydeden Yıldız, "Şu an, en büyük talebin Panetti ekmek yapma makinemize olduğunu söyleyebiliriz. Tüketiciler evden çıkmak istemiyor ve sağlıklı, güvenli beslenmeye önem gösteriyor. İhtiyaçları ve öncelikleri değişen tüketiciler, elektrikli ev aletleri sektöründe de taleplerini değiştirdi. Türkiye'nin öncü elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, ülkedeki ilk vakanın görünmesinin ardından değişen talepleri gözlemledi." şeklinde konuştu.

"Sağlıklı beslenme ürünlerine talep arttı"

Son yıllarda birçok farklı ürünle sağlıklı beslenmeye katkı sunduklarını ifade eden Yıldız, bu dönem bu ürünlerin satışında önemli artışlar olduğunu vurgulayarak, "Tüketicilerimizin çoğu uzun süredir sağlıklı beslenmeye özenle yaklaşıyordu. Bu süreçte bu sayıda önemli bir atış görüyoruz. Örneğin detoks içeceklerinden sağlıklı birçok içeceği 3-4 dakika içinde kolayca hazırlayabileceğiniz Shake'n Take Kişisel Blender'imiz çok hızlı talep gördü. Biz de bu süreçte sosyal medya hesaplarımızdan tüketicilerimize düzenli olarak sağlıklı tarifler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, hijyen ve temizliğe firma olarak oldukça önem verdikleri bu süreçte, tüketicilerin elektrikli süpürge alımına da yöneldiğini söyledi.

Tüketicilerin performansı yüksek makinelerle daha fazla hijyen ortamı sağlamak istediğini belirten Yıldız, "Evde motivasyonumuzu yüksek tutmak çok önemli. Bu süreçte hem kadınları hem erkekleri evde bakımlı kalmaya davet ediyoruz. Kendi saçını ve sakalını kesmek isteyen erkek müşterilerimizin sayısında bir artış görüyoruz. Ducati by Arzum markamızla erkeklerin yanındayız. Kadınlar da bakım kategorimizdeki inovatif ürünlerimizle bakımlarına kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

"Evden çıkmak durumunda kalan tüketiciler sefer tasına ilgi gösteriyor"

İşlerine devam eden ve evden çıkmak durumunda kalan tüketicilerin de beslenme tedbirlerine yönelik ürünler aldığını belirten Yıldız, "Geçtiğimiz yıl tüketicilerimizle buluşturduğumuz ve Türkiye'de bir ilk olan elektrikli modern sefer tasımız foodie, bu dönemde tüketicilerimizin yanında. Evde gönül rahatlığıyla hazırlanan yemekler bu ürünle her yere aynı tazelikte ve hijyenle taşınabiliyor." dedi.

Yıldız, koronavirüs sürecinin öncesinde sektörde eşik atlama ve değişim sürecinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelerin çoğu tüketici beklentileri ve ihtiyaçları yönündeydi zaten. Bu beklentiler de aslında şu anki taleplerle çok yakın. Mesela özellikle son 2-3 yıldır 'sağlıklı yaşam' bir yaşam modeli haline gelmeye başladı. Arzum olarak buna yönelik ürünlere konsantre olduk ve tüketicilerimizle buluşturduk. Bu dönemde de en çok bu ürünlerimiz talep görüyor. Sektörü bu yönde hızlı bir gelişme bekliyor diyebiliriz. Mutfaklarına uzun süredir girmeyen bir çok tüketiciyle de karşı karşıyayız. Bu aslında çok güzel bir şey. Çoğu tüketicimizin mutfakla yeniden barıştığını görüyoruz. Kendi tariflerini başkalarıyla paylaştığını görüyoruz. Bu alışkanlıklar koronavirüs sürecinden sonra da devam edecek diye düşünüyoruz."

Sürecin en başından bu yana tüketicilere ulaşabildikleri her noktada satışlara devam ettiklerini belirten Yıldız, "e-ticaret tabii ki öncelikli satış kanalı haline geldi. Özellikle mutfakta çok fazla vakit geçirilen bu dönemde yanlarında olmaktan ve her ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluyuz. Topluma sorumlu ve duyarlı bir marka olarak üzerimize düşen her görevi de gerçekleştiriyoruz. Lojistik ve tedarik zinciri ağımızda aldığımız geniş kapsamlı tedbirlerle hem çalışanlarımızın sağlını hem de tüketicilerimizin sağlını son derece önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

