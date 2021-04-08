Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde evin mutfak kısmında yangın çıktı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilendikten sonra akrabalarına giden 3 kişi, yaklaşık 4 saat sonra fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmında çıkan yangın sırasında dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erlerince yangın söndürüldü. Yangın sonrasında eve gelen anne Neziha Doğan, çocukları G.Ö. ve Ç.Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen yeğenini kardeşinin evine götürdü. Yangından yaklaşık 4 saat sonra G.Ö. ve Ç.Ö. isimli 2 kardeş ve kuzenleri fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Çocuklar dumanla uyanmışlar"

Olayı anlatan anne Neziha Doğan, "Saat 08.30'da çocuklar dumanla uyanmış. Mutfak dolapları ve mutfak yanmış. Sonrasında komşular itfaiye çağırmışlar, itfaiye ile birlikte çocuklar kalkmış zaten, ekiplerle birlikte yangını söndürmüşler. Boğulma tehlikesi atlattı çocuklar. Ben işteyken yangın çıkmış bana haber verildi geldik. Burası kardeşimin evinde. Yanan ev kullanılamayacak durumda şu anda. Hastaneye kaldırıldılar, yanık yok ama solunum yollarında sorun var şu an sadece" diye konuştu. - SAKARYA

Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler, 4 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:38:38. #1.16#
title