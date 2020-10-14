Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar
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Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar

14.10.2020 12:16 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:26

Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin kaldıkları adreslerde yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi.

Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin kaldıkları adreslerde yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu sattıkları bilgisini aldıkları B.A. ve U.İ.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar
Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar
Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar
Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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