Evlerin kara gömüldüğü Bitlis'te, seyrine doyumsuz manzaralar

BİTLİS'te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler kara gömüldü.

BİTLİS'te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler kara gömüldü. Kar sonrası yaşanan güneşli hava ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te yolları kapatıp, ulaşımı durma noktasına getiren kar yağışı, bugün yerini soğuk ve güneşli havaya bıraktı. Soğuk havanın etkisi ile çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluşurken, tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, güneşli hava ise seyirlik manzaralar ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı