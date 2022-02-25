Evlerin kara gömüldüğü Ağrı'daki köylerde yaşam zorlu geçiyor

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Evleri kara gömülen Ağrı'nın köylerindeki vatandaşlar, çetin kış koşullarında zorlu yaşam sürüyor.

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesi sınırındaki 2 bin rakımlı Başkent, Ortakent ve Aşağıkent köylerinde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor.

Yüksek dağlar arasında olması nedeniyle diğer bölgelere göre daha fazla kar alan köylerde yaşayan vatandaşlar, kışın getirdiği tüm zorluklarla mücadele ediyor.

Tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı köylerde günün büyük bölümünü evlerinde geçiren vatandaşlar, bir yandan hayvanlarını yemliyor, bir yandan da evlerinin zarar görmemesi için damlardaki kar birikintilerini temizliyor.

Beyaz örtüyle kaplanan köylerdeki ev ve ahırlar, dron ile görüntülendi.

"Tipi ve soğukta hayvanların bakımı daha da zorlaşıyor"

Başkent köylülerinden Selim Beyaz, AA muhabirine, geçmişte köylerinde kışın daha da zorlu geçtiğini söyledi.

Kışın zorluklarına alıştıklarını ifade eden Beyaz, şöyle konuştu:

"Allah devletimizden razı olsun. Yollarımız hiçbir zaman kapanmadı ve kapandığı gibi de sürekli ulaşıma açılıyor. Ocak ve şubat aylarında kış daha zor geçiyor ve kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Kar ne kadar yağarsa yağsın, biz köyümüzü seviyoruz ve hayatımızdan memnunuz. Kar da Allah'ın bir nimetidir. Kar olmasa toprak canlanmaz. Her tarafımız karla kaplı ve çok güzel bir manzaramız var. Köyde kardan çok tipi bizi zorluyor. Bazen çok şiddetli tipi oluyor. Yılın 6 ayı kar altındayız ve zorluklarla baş ediyoruz. Tipili ve soğuk günlerde hayvanlarımızın bakımı daha da zorlaşıyor."

"Mart ayının sonlarına kadar fırtınalarımız hiç eksik olmaz"

Aynı köydeki Engin Adıgüzel ise soğuk ve tipinin yaşandığı günlerde hayvanlarını beslerken çok zorlandıklarını anlattı.

Tipinin etkili olduğu günlerin çok fazla olduğunu aktaran Adıgüzel, "Bazen bir hafta ve 10 gün boyunca sürekli tipi oluyor. Evler de zaten kar altında kalmış ve yaşantımız zor geçiyor. Yetkili birimler sürekli yollarımızı açarak bizi mağdur etmiyor. 6 ay kışın çilesini yaşıyoruz. İl merkezine en uzak köylerde yaşıyoruz. Mart ayının sonlarına kadar fırtınamız hiç eksik olmaz." diye konuştu.

Ortakent köyünde yaşayan İbrahim Urtekin de bazı günler akşama kadar kar temizlediklerini belirterek, "Bizim köyde sadece 10 ev yaşıyor. Karı temizliyoruz ama tipi hemen tekrar dolduruyor. Burada çok fazla tipi oluyor ancak 2 gündür hava normalleşti." dedi.