Evlerin çatılarında kenevir yetiştirirken yakalandılar
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evlerin çatılarına ekili 223 kök kenevir bitkisi ile 140 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
17.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:42
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evlerin çatılarına ekili 223 kök kenevir bitkisi ile 140 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kenevir ekildiğini belirlediği 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan evlerin çatılarında ekili 223 kök kenevir ile 140 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 kişi, emniyette sorgulanmaya başlandı.
Kaynak: DHA