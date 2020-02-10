Evlerin bahçesindeki seralar bir mahalleyi dört mevsim besliyor

10.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:38

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pürsünler Mahallesi'nde vatandaşlar, geçimini hemen hemen tüm evlerin bahçelerinde bulunan seralarda yaz kış sebze üreterek sağlıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklığında 345 kişinin yaşadığı Pürsünler'de 200-300 metrekare büyüklüklerindeki yaklaşık 250 serada marul, roka, ıspanak, domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye, tere yetiştiriliyor.

Geçimlerini bu işten sağlayan Pürsünler halkı, sabahın erken saatlerinde kalkıp topladıkları ürünleri ilçe merkezinde her cumartesi kurulan pazara giderek satıyor. Mahalle halkı, Balıkesir, Manisa ve Akhisar'dan gelen toptancılara da satış yapıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Pürsünler'de vatandaşların en önemli geçim kaynağının seracılık olduğunu söyledi.

Seralarda herhangi bir ısıtma söz konusu olmadan naylon brandalar altında üretim yapıldığını belirten Yavaş, "Sındırgı'nın 11 bin metrekarelik bir pazar alanı var. Bu pazarda koridor şeklinde seracılara ürünlerini satabilmeleri için yer ayırdık. Küfelerle ürünlerini getirerek pazarda satıyorlar." dedi.

"Haftada seracıların ortalama bin lira kazancı olur"

Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel de Pürsünler'de yaklaşık 30 yıldır seracılık yapıldığı bilgisini verdi.

Sındırgı'nın sebzesinin, yeşilliğinin, seracılık anlamında bütün malzemesinin Pürsünler'den karşıladığını anlatan Tekel, şöyle devam etti:

"Nüfusun yüzde 100'e yakını emekli olmasına rağmen bizim alışkanlığımız olduğu için seracılığa devam ediyoruz. Bizim yörede kırağı çok olur, bizde örtü altı seracılık yapılır. Ürünleri kırağıdan, soğuktan korumak ve verimin artması için yapılır. Seracılık ilerledi, insanlar da öğrendi. Şu anda da gayet güzel, hiçbir sıkıntı olmadan bu iş yapılıyor. Sındırgı'da serayla ilgili bir şey olduğunda bize gelip sorarlar. Haftada seracıların ortalama bin lira kazancı olur."

Üreticiler hasattan memnun

Seracılardan Emine Postacı, mevsimine göre doğal ürünler yetiştirdiklerini belirtti.

Ailesinin yaklaşık 10 serada ürün yetiştirdiğini aktaran Postacı, "Ürünlerimizin hepsi organiktir, kendimiz de yiyoruz. Kış aylarında marul, tere, roka, ıspanak ekiyoruz. Yazın ise salatalık, biber, fasulye, domates ekliyoruz. Allah'a şükür hasadımız iyi, millete yetecek kadar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Postacı'nın eşi Halil Postacı ise 25 yılı aşkındır seracılıkla uğraştığını dile getirdi.

Bazı pazarcıların mahalleye gelerek kendilerinden sebze aldığını söyleyen Postacı, "Allah bereket versin, bize yetiyor. 25 dönüm açık alanım var. En çok maruldan memnunuz, seralarda güzel oluyor." diye konuştu.

Mahallede 8 serada üretim yapan emekli İsmail Palalı, emekli olmasına rağmen seracılık yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA