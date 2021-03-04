Evleri yanan yaşlı çifti alevlerin arasından mahalle bekçileri kurtardı
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Evleri yanan yaşlı çifti alevlerin arasından mahalle bekçileri kurtardı

04.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:34
Evleri yanan yaşlı çifti alevlerin arasından mahalle bekçileri kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan Hamza Uzun (58) ile Bedriye Uzun (57) çiftini mahalle bekçileri kurtardı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan Hamza Uzun (58) ile Bedriye Uzun (57) çiftini mahalle bekçileri kurtardı.

?Yangın, gece saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. O sırada devriyede olan mahalle bekçileri, yanan evde bulunan Bedriye Uzun ile eşi Hamza Uzun'u alevlerine arasına girerek kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürülerek Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan yaşlı çiftten Bedriye Uzun'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Evleri yanan yaşlı çifti alevlerin arasından mahalle bekçileri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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