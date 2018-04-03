Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evleri yanan aile yardım bekliyor.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan ve 21 Mart'ta çıkan yangında evi hasar gören Sezer Darkan (40), yangından sonra eşi Fatma Darkan, çocukları 2 yaşındaki Ebrar Sevda ile 7 yaşındaki Esma Betül'le aynı mahallede bulunan babaevine sığındı.

Evlerini tekrar kullanılabilir hale getirmek için yardım bekleyen Sezer Darkan, tarla ve bahçe işlerine giderek ailesinin geçimini sağladığını belirterek, "O gün yangın esnasında bahçede çift sürüyordum. Çocuklarım ve eşim de sabah ailemin yanına gitmişti. Bana haber verildiğinde ne yapacağımı şaşırdım. Evimiz alevler içinde kaldı, her şeyimiz yandı." diye konuştu.

Maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle evlerindeki hasarı gideremediğini anlatan Darkan, "Kendimize ait hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.

Eşi Fatma Darkan (32) ise evlerinin yanma anını gözyaşları içerisinde izlediğini, içeriye girmek istediğini fakat kendisine engel olunduğunu belirtti. Okula giden çocuklarının da tüm eşyalarının yanındığını ifade eden Darkan, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.