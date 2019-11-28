Evleri yanan aile destek bekliyor
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Evleri yanan aile destek bekliyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile destek bekliyor.

28.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:02
Evleri yanan aile destek bekliyor

'nin ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile destek bekliyor.


Yufkalı köyünde Muhyettin Severcan'a ait tek katlı evde, sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın çıktı. Bu sırada evde kimsenin olmaması büyük faciayı önlerken, itfaiye ve köylülerin yardımıyla yangın söndürüldü. Yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Muhyettin Severcan, yetkililerin kendisine yardım eli uzatmasını istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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