Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı
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Denizli, 3. Sayfa, Haber

Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı Gençlerden oluşan çete üyelerinden 3'ü tutuklandı 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı Denizli'de okul ve evlere dadanan ve gençlerden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, laptop, bozuk para gibi değerli buldukları her...

24.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:36
Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Gençlerden oluşan çete üyelerinden 3'ü tutuklandı 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı

DENİZLİ - Denizli'de okul ve evlere dadanan ve gençlerden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, laptop, bozuk para gibi değerli buldukları her şeyi çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, kentte bir süreden bu yanan girdikleri evlerden laptop başta olmak üzere değerli eşyalar, okul kantinlerinden ise para çalınması üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlığı gerçekleştiren şahısların S.E., B.B., S.Y., E.Y. ve M.C.U isimli şüpheliler olduğunu belirledi. Çok sayıda güvenlik kamerası ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler şahsılar hırsızlık esnasında maske takmalarına rağmen belirlemeyi başardı. Ardından şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşları 18'den küçük olan 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklandı.

Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Kaynak: İHA

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