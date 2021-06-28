Evleri umuma açık hale getirerek oyun oynayan 18 kişiye ceza
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Evleri umuma açık hale getirerek oyun oynayan 18 kişiye ceza

Evleri umuma açık hale getirerek oyun oynayan 18 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 986 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 986 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 21 ile 27 Haziran 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 986 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde ikametlerin içerisinde umuma açık hale getirilerek içerisinde oyun oynadığı tespit edilerek 18 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerlerine ise ilgili kurumlar tarafından mühürlendi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 10 kişiye 8 bin 600 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 156 işyeri denetlendi. Denetimlerde 830 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 10 kişiye ise 8 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 125 apart dairesi kontrol edilerek 4 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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