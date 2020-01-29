Evleri hasar gören vatandaşlara ziyaret

29.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:02

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, depremde evleri hasar gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Murat ve Akmurat Şahaplı, Zeyve, Hacı Hüseyinler, Sarıtaş, Velipalas, Pincirik köylerinde incelemelerde bulundu.

Evleri hasar gören vatandaşları ziyaret Murat ve Akmurat, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Akmurat, sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

El birliğiyle yaraların kısa sürede sarılacağını bildiren Akmurat, birlik ve beraberlik içinde bu olayı da atlatacaklarını söyledi.

Kaynak: AA