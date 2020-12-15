Son dakika haberi: Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

15.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:05
Son dakika haberi: Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

Son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 29 şahıs gözaltına alınırken, şahıslara sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve kumar oynamalarından dolayı idari para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından iki farklı noktada eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Operasyon Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar ve Kınıklı mahallesinde gerçekleştirildi. Evde çok sayıda kişinin bulunduğu, gürültülü seslerin geldiği ve kumar oynandığına dair ihbar gelen polis ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı

Operasyonda 2 ayrı evin umuma açık olarak eğlence ve oyun mekanına dönüştürdükleri tespit edildi. Operasyon neticesinde iki farklı adreste kumar oynadıkları tespit edilen 29 şahıs gözaltına alındı.

Evde kumar oynayan 19 şahsa 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı

Evde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine 29 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 19 şahsa kumar oynadığı gerekçesiyle 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara ise sosyal mesafe kuralına uymadığından dolayı 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Ev sahiplerine para cezası kesilirken, evler mühürlendi

Operasyon neticesinde evlerde kumar oyunlarında kullanılan 150 TL para, para olarak kullanılan oyun pulları, oyun kağıtları ve ajanda ele geçirildi. Öte yandan, ikamet sahibi 3 şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynanan evler ise mühürlendi. - DENİZLİ

Son dakika haberi: Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar
Son dakika haberi: Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | - Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında yakalandılar
Son dakika haberleri | - Sokağa çıkmaya yasağını delip eğlence mekanında yakalandılar
Evde kumar oynarken yakalandılar
Evde kumar oynarken yakalandılar
Son dakika haberi | Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını kamerada
Son dakika haberi | Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Halis Özkahya Abdullah Avcı Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:05:54. #1.15#
title