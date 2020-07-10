Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti Alparslan-2 Barajında inşaat çalışmaları devam ediyor Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve hidroelektrik santrali havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezrada yaşayan köy sakinleri, evlerinin baraj göleti altında kalmasıyla birlikte...

10.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:23

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti

Alparslan-2 Barajında inşaat çalışmaları devam ediyor

MUŞ - Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve hidroelektrik santrali havzasında bulunan 3 köy ve 1 mezrada yaşayan köy sakinleri, evlerinin baraj göleti altında kalmasıyla birlikte kendileri için yapılan yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Muş'ta yapımına devam edilen ve su tutmaya başlayan Alparslan-2 ve HES'teki çalışmalar devam ediyor. Alparslan-2 Barajı bölgesinde yer alan Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında bulunan evlerin tamamı su altında kaldı. Köy sakinleri, kendileri için yapılan modern evlere yerleşerek baraj manzaralı havanın tadını çıkarmaya başladı.

Tepeköy Muhtarı Rahmetullah Balkaya, Alparslan-2 Barajının su tutmasıyla 60 hanelik 450 nüfuslu köylerinin sular altında kaldığını ve yapımı tamamlanan yeni evlere taşındıklarını söyledi. Yeni yerleşim alanlarına 12 derslikli okul, taziye evi ve cami yapıldığını ifade eden Balkaya, "Alparslan-2 Barajından dolayı köyümüz buraya taşındı. Şu anda 60 ev yapıldı. Okulumuz, camimiz ve taziye evimiz var. Evlerimiz güzel, modern ve sağlam. Plan projelere uygun evler yapıldı. Geçen yıl depremler ve artçılar oldu ama hiçbir kayma, çatlama falan olmadı. Şimdiki evlerimiz daha güzel. Şu anda yollarımız yapılıyor, parkeler döşeniyor. Köyün içinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Eski köylerinin su altında kaldığını kaydeden köy sakinlerinden Güllü Akpolar ise "Barajdan dolayı bize yeni evi yapmamız için ödenek sağlandı. Kendi zevkimize göre evimizi yaptık ve döşedik. Şu anda yerimiz güzel, bir kusur yok. Yayladan bir farkı yok. Rüzgar ve havası çok güzel. Eski köyümüzde ilkokul tek vardı ama şu anda ortaokul da yapılıyor. İnşaat çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Falcao Podolski İrfan Buz Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Evleri baraj suyu altında kalan hak sahipleri yeni evlerine yerleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 14:26:22. #1.14#
title