Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti

Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti
09.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:22

Kırklareli'nde evleri bir yılda 4 kez yanan aile, otele ya da misafirhanelere yerine AFAD tarafından bahçelerine kurulan çadırda kalmayı tercih etti.

Kırklareli'nde evleri bir yılda 4 kez yanan aile, otele ya da misafirhanelere yerine AFAD tarafından bahçelerine kurulan çadırda kalmayı tercih etti.

İnece beldesinde Yasin (60) ile Yazgül Balcı (62) çiftçinin evlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir yılda 4 kez yangın çıktı. İki gün önce çıkan son yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yasin Balcı ile telefonda görüşerek, aileyi evleri onarılana ya da yenisi yapılıncaya kadar otelde misafir edebileceklerini belirtti.

Balcı, evlerinin bulunduğu yeri terk etmek istemediklerini ifade etmesi üzerine Vali Bilgin, çiftin geçici süre barınabilmeleri amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine çadır kurmaları için talimat verdi.

Ekipler de kısa sürede evin bahçesine çadır kurdu.

"Ailemizin tüm ihtiyaçları karşılanacak"

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Valilik olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını anlatan Bilgin, "Evi yanan ailemizin otelde kalmalarını teklif ettik ancak kabul etmediler. Biz de geçici süre barınabilmeleri için AFAD aracılığıyla çadır kurdurduk. Ailemize Türk Kızılay tarafından en kısa sürede yeni bir prefabrik ev yapılacak. Biz de evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Aklınıza ne geliyorsa, buzdolabından, çamaşır makinesine tüm ihtiyaçlar giderilecek." ifadesini kullandı

"Ev kullanılmaz hale geldi"

Yazgül Balcı ise evlerini iki yıl önce yaptırdıklarını ancak son 1 yılda dört kez yangın çıktığını belirtti.

Son yangında evinin tamamen yandığını hatırlatan Balcı, "Köye geleli iki yıl oldu. Evimiz bir yılda dört kez yandı. 2 kez yandı kendi imkanlarımız ile söndürdük. 2 gün önce ise bir daha yangın çıktı onu itfaiye ekipleri söndürdü. Şimdi ise ev kullanılmaz hale geldi" dedi.

Yasin Balcı da yangınların nasıl çıktığını ne kendilerinin, nede itfaiye ekiplerinin anlam veremediğini vurguladı.

Balcı, kendilerine her türlü yardımda bulunan yetkililere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Hemen geldiler çadır kurdular. Bize otel ayarlayalım dediler ama biz kabul etmedik. Mal canın yongasıdır. Nasıl bırakayım gideyim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Hüseyin İnan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Metin Akpınar
Spor Ali Koç Ergin Ataman Gökhan Gönül Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 11:30:04. #1.15#
title