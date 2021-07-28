Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı
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Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı

Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 eve giren kadın hırsızlar 15 bin TL'lik altın ve para ile birlikte parfümleri dahi çaldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 eve giren kadın hırsızlar 15 bin TL'lik altın ve para ile birlikte parfümleri dahi çaldı. Hırsızların bir eve girmeye çalıştıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, kadınların kredi kartı kullanarak kapıyı açmaya çalışmaları ve sanki kendi evlerine girer gibi rahat tavırlar sergilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir siteye giren 2 kadın girdikleri 3 evden toplamda yaklaşık 15 bin TL'lik para ve ziynet eşyası çaldı. Evlerine hırsız giren mağdurların şikayetçi olması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahsın hırsızlık girişiminde bulundukları ancak kilitli olduğu için açamadıkları kapıdan geri döndükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kadın apartmandan içeri girerek önce dairelerin zillerine basarak evden birinin olup olmadığını kontrol ediyor. Kapı açılmayınca bu defa kadınlar ellerinde ki kredi karı ile kapıla kilitlerini açmaya çalışıyor. Ancak kapılar anahtar ile kilitlenmişse açamadan geri gidiyorlar. Kadınların kameralarını görünce tanınmamak için ağız maskeleri ile birlikte gözlüklerini takmaları ise dikkatlerden kaçmazken aynı zamanda kapıları açmaya çalışırken rahat tavırlar sergilemeleri ise göze çarpıyor.

"İki komşumuzun daha evine girmişler"

Yılmaz-Melis Karaca çiftinin evine de giren hırsızlar yaklaşık 10 bin TL değerinde altın ve para çaldı. Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Melis Karaca, evine giren hırsızların parfümlerini dahi çaldığını kaydederek, "Olayda maddi zararla birlikte manevi zararımız da var, psikolojimiz bozuldu. Gece evimize geldiğimiz yatak odamıza girip bazaların altına dahi bakmışlar. Bütün takıları, ziynet eşyalarını almışlar. Parfümlerimizi dahi almışlar. İki komşumuzun daha evine girmişler. Onlardan da küpe ve altın almışlar. Güvenlik kameraları görüntüsü var, emniyete verdik. Biz bu olayı gerçekleştirimlerin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Evlere giren kadın hırsızlar 15 bin TL ile parfümleri bile çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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