Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı
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Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapıların dilini düşürme yöntemini kullanarak girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan suç makinesi 3 hırsız yakalandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapıların dilini düşürme yöntemini kullanarak girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan suç makinesi 3 hırsız yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kucağındaki bebeği ile polis aracına bindirildi.

Olay, 26 Mart tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapı dilini düşürme yöntemi ile girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 2 evin de aynı şahıslar tarafından soyulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen E.G., G.B., S.G. isimli 3 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.G.'nin 76 adet, G.B.'nin 36 adet, S.G.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken, şüphelilerden biri, polis aracına kucağındaki bebeği ile bindirildi. - KOCAELİ

Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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