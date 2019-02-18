Evlere Dadanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede ev hırsızlıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlıları olarak belirlenen A.G ve B.N'nin, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde 33 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA