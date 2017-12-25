Evlere Dadanan Hırsız, Çamur İzlerinden Yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir çok mahallede vatandaşlara ait evlere girerek para ve takı eşyası çalan hırsız, jandarma tarafından yakalandı. Sorgusunda hırsızlık yaptığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Aksu'nun Gökdere Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Durmuş ve Tanju Dal kardeşler seralarına ilaçlamaya gitti. İlaçlama sonrası eve gelen ikili, evlerinin pencerelerinin açık olmasından şüphelenerek hemen içeri girdi. Yerde çamur izleri olduğunu gören Durmuş Dal, hemen dışarı çıkarak hırsızı aramaya başladı. Dal durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Ayak izlerini de takip eden Dal, evinin aşağısında bir arabanın park ettiğini gördü. Dal, olay yerine gelen jandarma ekipleri ile arabanın yanında M.Y. ile karşılaştı. M.Y.'nin üzerinde yapılan aramada Dal'ın abisine ait evden alınmış cep telefonu çıktı.



"İmamın evine de girdim"



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen şüpheli, burada hırsızlık olayını itiraf etti. M.Y.'nin sorguda yapılan aramasında üzerinde evden çalındığı belirlenen takı eşyaları da çıktı. Jandarma ekipleri tarafından başka suçu olup olmadığı sorulan M.Y., sorgusunda Gökdere Mahalle imamının ve Yurtpınar Mahallesi'nde 2 ayrı evden daha hırsızlık yaptığını itiraf etti. Zanlının üzerinden çıkan ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Hakkında hazırlanan dosyalarla adliyeye sevk edilen 19 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA