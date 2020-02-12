Evlerden ziynet eşyası ve para çalan 3 kişi tutuklandı
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Evlerden ziynet eşyası ve para çalan 3 kişi tutuklandı

BURSA'da, 4 farklı evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin TL çalan 1'i çocuk, 3 kişi, tutuklandı.

12.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:04
Evlerden ziynet eşyası ve para çalan 3 kişi tutuklandı

BURSA'da, 4 farklı evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin TL çalan 1'i çocuk, 3 kişi, tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 4 ayrı evin yatak odalarına girilerek ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede, şüphelilerin Ç.A. (41), E.A. (38) ve S.S. (16) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, dün düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyası ve para da evlerinde yapılan aramada bulunarak, sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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