Evlerden telefon çalıyordu, yakalandı
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Evlerden telefon çalıyordu, yakalandı

Evlerden telefon çalıyordu, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerden telefon çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerden telefon çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazillide değişik tarihlerde evlere girerek, cep telefonu başta olmak üzere teknolojik eşyaları çalan hırsız polisin yaptığı titiz çalışma sonucu tespit edildi ve takibe alındı. Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde bir evden 2 cep telefonu çalarak kaçmaya başlayan şüpheli A.T kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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