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Evlerden motosiklet ve cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evlerden motosiklet ve cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Osmaniye'de dört ayrı adresten motosiklet, elektrikli motosiklet ve cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Osmaniye'de dört ayrı adresten motosiklet, elektrikli motosiklet ve cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi, Baş Mahalle ve Yedi Ocak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet, elektrikli motosiklet, cep telefonu ve çocuk bisikleti hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Adreslere yakın bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri, şüpheli şahsın çeşitli suçlardan 53 adet kaydı olan G.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Evlerden motosiklet ve cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

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