Evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
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Evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

08.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:35

İstanbul'da 9 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da 9 ayrı evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 2 Temmuz'da düzenlediği baskınlarda şüpheli Gülhanım Ç. (40), Emine Ç. (41), Nazlı F. (24) ve Döne Ç'yi (38) yakaladı

Gözaltına alınan şüphelilerden Gülhanım Ç'nin 18, Emine Ç'nin 20 suçtan emniyette kaydı olduğu ve hakkında aranmasının bulunduğu, Nazlı F'nin 12 ve Döne Ç'nin 12 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde kimsenin evde olmadığı zaman dilimlerinde evlere girdikleri, kapı kilitlerini tornavida benzeri aletlerle zarar vererek açtıkları ve yüzlerini gizleyerek olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 9 evden yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çaldıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emine Ç. tutuklanırken diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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