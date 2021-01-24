Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

24.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:46

Başakşehir ve Beykoz'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Başakşehir ve Beykoz'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17-20 Temmuz arasında Başakşehir ve Beykoz'da meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette 47 suç kaydı bulunan Kemal K. (25), 8 suçtan kaydı bulunan Emre D. (23), 5 suçtan kaydı bulunan Ahmet M. (23) ve 28 suçtan kaydı bulunan İsmail Ç'nin (26) kimliğini tespit etti.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Kemal K., Emre D. ve Ahmet M'yi yakaladı.

Söz konusu hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan İsmail Ç'nin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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