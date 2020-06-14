Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
14.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:30

İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Mayıs ile 7 Haziran arasında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy ve Başakşehir'de 8'i evden 10 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 7 Haziran'da düzenlediği baskında şüpheli Önder Y. (24) ile Batuhan R'yi (21) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Önder Y'nin 53 evden, 4 iş yerinden hırsızlık, 5 yaralama, oto hırsızlığı, 3 açıktan hırsızlık ve 4 silahlı kanunlara muhalefet suçundan, Batuhan R'nin ise 27 evden hırsızlık, 2 yaralama, oto hırsızlığı, açıktan hırsızlık, 6 yağma ve 3 silahlı kanunlara muhalefet suçundan emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Polisin, hırsızlık olaylarına karışan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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