: Evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

23.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:09

Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ve Kocaali ilçelerinde 2 ay içinde yazlık olarak kullanılan evlerden kapı ve camlar özel bir aparatla açılarak televizyon, kombi ve bilgisayar çalınmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin Sakarya'dan çaldıkları eşyaları, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine götürdüklerini tespit eden ekipler, Kocaeli ve Sakarya'da 3 farklı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık suçundan 13 kaydı bulunan B.Ö. (22) ile çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan S.M.S. (22). ve B.A. (22) gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin Sakarya'dan çaldıkları malzemeleri Karamürsel ilçesindeki ikinci el eşya dükkanına indirirken yakaladı. Hırsızlık suçundan 17 kaydı bulunan R.E. (23), çeşitli suçlardan 5'er kaydı bulunan M.A. (27) ve T.C. (30) ile R.K. (30) gözaltına alındı. Operasyon anı polis tarafından kamerayla kaydedildi.

Ekipler, ikinci el eşya dükkanında yaptıkları aramada 17 televizyon, 7 kombi ve 1 diz üstü bilgisayar ile hırsızlık için kullanılan çok sayıda aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karasu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden R.E, S.M.S, B.Ö, M.A. ve B.A, tutuklandı, T.C. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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