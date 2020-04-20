Evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen nişanlı çift yakalandı Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen nişanlı çift, saklandıkları ormanlık alanda, drone da kullanılan operasyonla gözaltına alındı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen nişanlı çift, saklandıkları ormanlık alanda, drone da kullanılan operasyonla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin sahte plakalı araçla kaçtıklarının belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Jandarma, nişanlı olduğu öğrenilen zanlılar H.S (22) ile G.I'nin (20) Honaz ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kovalamaca sonucu araçlarını bırakıp ormanlık alana kaçan 2 şüpheli, drone kullanılan operasyonla yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA