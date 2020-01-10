Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:31
Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

'un ve ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 evden 165 bin lira değerinde televizyon, dizüstü bilgisayar ve çeşitli eşyalar çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Ü.A'yı (38) yakaladı.

Adreste, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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